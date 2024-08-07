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Скончался водитель «КамАЗа», который столкнулся с пассажирским поездом Казань — Адлер
Водитель «КамАЗа», столкнувшегося с поездом под Волгоградом, умер в реанимации, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Напомним, что ЧП произошло 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области. По данным РЖД, водитель КамАЗа грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.
Также ранее «Татар-информ» сообщал, что в поезде ехали танцоры из Челнов. К счастью, они не пострадали.
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