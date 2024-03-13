Скончался вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус

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На 54-м году жизни скоропостижно скончался вице-президент ПАО «Лукойл» Виталий Робертус. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе при этом отмечают, что трудовая биография топ-менеджера была «связана исключительно» с «Лукойлом». Сразу после окончания института он поступил на работу в компанию на должность экономиста, «впоследствии пройдя все этапы профессионального роста».

За тридцать лет работы в «Лукойле» Робертус завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом. «В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем», — добавляют в пресс-службе.

В октябре прошлого, 2023 года на 67-м году жизни скоропостижно скончался председатель совета директоров ПАО «Лукойл» Владимир Некрасов. Его предшественник на посту главы совета директоров компании Равиль Маганов умер в сентябре 2022-го на 68-м году жизни после тяжелой болезни.

Upd. (18.54): Виталий Владимирович Робертус родился 7 сентября 1970 в Мурманской области. В 1993-м окончил Московский авиационный институт, в 1995-м — Всероссийскую академию внешней торговли. В 2011 году защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук.

Был руководителем и шеф-пилотом авиационного спортивного клуба «РусДжет». С детства занимался авиамоделизмом. Семикратный чемпион России, дважды чемпион мира в команде и четырехкратный чемпион мира в личном зачете в классе радиоуправляемых моделей — копий самолетов (F-4C).