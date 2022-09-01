Ушел Равиль Маганов – автор названия «Лукойл» и правая рука Алекперова

Сегодня стало известно о смерти председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова – родного брата гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова. О том, чем запомнился один из самых талантливых топ-менеджеров нефтяной отрасли – в обзоре «Татар-информа».

В Москве сегодня утром возле Центральной клинической больницы обнаружили мертвым преседателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова Фото: president.tatarstan.ru

Равиль Маганов попал в ЦКБ с сердечным приступом

Сегодня 67-летний председатель совета директоров нефтяной компании «Лукойла» Равиль Маганов был обнаружен мертвым в Москве. По информации ряда СМИ, он выпал из окна 6-го этажа Центральной клинической больницы (ЦКБ). Происшествие случилось около 7.30 мск.

Информацию о гибели топ-менеджера подтвердил «Татар-информу» источник в нефтяной отрасли. «Равиль Ульфатович умер, детали пока неизвестны», – сообщил источник.

«Лукойл» опубликовал в обед официальное сообщение, отметив, что Равиль Маганов ушел из жизни после тяжелой болезни.

Вместе с тем, в полиции заявили, что Равиль Маганов покончил с собой. «В результате суицида в Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко погиб глава совета директоров "Лукойла" Маганов. Он попал в больницу с сердечным приступом. Кроме того, он принимал антидепрессанты», – сказал собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

«Татар-информ» / По данным портала neftegaz.ru

«В Альметьевске яблони цветут, а здесь морозно, ветрено, сыро»

Равиль Маганов родился 25 сентября 1954 года в Альметьевске. Он старший брат Наиля Маганова – генерального директора компании «Татнефть». Их отец – знаменитый нефтяник Татарстана, основоположник промысловой геофизики республики Ульфат Маганов.

Равиль Маганов в 1977 годузакончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, работал в «Татнефти».

В 80-х годах Совмин СССР решил разрабатывать нефтяные месторождения в Западной Сибири силами производственных объединений «Татнефть» и «Башнефть». В 1985 году 30-летний главный инженер НГДУ «Ямашнефть» объединения «Татнефть» Равиль Маганов был назначен главным инженером «Урьевнефти» в Лангепасе.

Генеральный директор «Татнефти» Аклим Мухаметзянов (третий справа) трижды предлагал Маганову поехать в Западную Сибирь Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

«Тот день, 19 апреля 1985 года, я хорошо запомнил, – вспоминал Маганов. – Генеральный директор «Татнефти» [Аклим] Мухаметзянов в третий раз предложил мне поехать в Западную Сибирь. Полвосьмого утра захожу к нему, он спрашивает:

— Ну что, поедешь?

— Не хочется.

Он нажал на кнопку:

— Шафраник здесь? Пусть заходит.

Юрий Шафраник в Сибири в 1980-е годы Фото: shafranik.ru

Мухаметзянов представляет:

— Юрий Константинович Шафраник. С сегодняшнего дня — начальник НГДУ «Урьевнефть».

Повернулся ко мне:

— Равиль Ульфатович Маганов. С сегодняшнего дня — главный инженер НГДУ «Урьевнефть». Так познакомился с Шафраником.

В тот же день вахтовым самолетом вылетели в Сибирь. Тюмень, Нижневартовск, дальше — Лангепас: на машине по только что проложенной бетонке. А с утра на работу. В Альметьевске яблони цветут, а здесь морозно, ветрено, сыро», – приводит воспоминания Равиля Маганова информагентство «Девон».

Роза Фатыховна и Ульфат Маганович Магановы, 2015 г. Фото: zags.tatarstan.ru

«Молодой человек, подвиньтесь в сторонку»

Начальник отдела добычи нефти в НГДУ «Урьевнефть» Джеван Челоянц, впоследствии вице-президент нефтяной компании «Лукойл» вспоминал знакомство с главным инженером Равилем Магановым. «Пытаюсь на глазок определить, кто мой будущий шеф. Впереди меня какой-то парень с детской прической. Загораживает весь обзор. Я ему: «Молодой человек, подвиньтесь в сторонку, пропустите начальство». Дальше этот «молодой человек» выходит к столу начальника НГДУ Шафраника, и тот его представляет: «Ваш новый главный инженер. Я про себя ахнул».

Мама Маганова Роза Фатыховна рассказывала:

«При каждой оказии мы посылали ему яблоки. Потом я собралась к нему. В своих коротких письмах он много о себе не рассказывал. Отговаривал меня: «Мама, не приезжай в Лангепас». Но я все-таки поехала… Не представляла, что люди могут жить в таких условиях: комнату продувало всеми ветрами, дверь едва держалась, вода из крана — ржавая. А он все равно в наглаженной рубашке при галстуке. Впрочем, дома он почти не бывал: спал на заднем сиденье машины два-три часа — и снова на промыслы».

С 1994 года Маганов был правой рукой Вагита Алекперова (в центре) в «Лукойле» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Именно Маганов придумал название «Лукойл»

Позже Маганов работал в «Лангепаснефтегазе», который в 1990-х вошел в состав компании «Лукойла». Наименование компании происходит от первых букв названий городов нефтяников – Ленгепас, Урай, Когалым и английского слова oil – нефть. Считается, что именно Равиль Маганов придумал название новой компании.

Маганов сразу занял в «Лукойле» должность топ-менеджера – вице-президента по нефтедобыче.

С 1994 года был правой рукой Вагита Алекперова – в должности первого вице-президента курировал вопросы, связанные с разведкой и добычей нефти.

В 2020 году Маганов возглавил совет директоров «Лукойла», после того, как ушел из жизни Валерий Грайфер.

К слову, сына Наиль Маганов, очевидно, назвал в честь своего брата. Молодой Равиль Маганов в этом году впервые «вышел в свет» на Международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности в Казани. Ранее публика слышала о нем по спортивным достижениям. Он представил проект создания углеродно-нейтрального населенного пункта. Проект реализуется в поселке Актюбинский Азнакаевского района. Равиль Маганов представил программу как ее руководитель, начальник отдела повышения эффективности бизнес-процессов управления по развитию производственной системы «Татнефти».

В 2019 году Президент Татарстана наградил Равиля Маганова орденом «Дуслык», которым последний очень дорожил Фото: president.tatarstan.ru

«Я никогда не был обижен наградами, ни советскими, ни российскими»

Равиль Маганов часто приезжал в Татарстан. Как в сопровождении Алекперова, так и самостоятельно. Встречался с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

На одной из таких встреч в 2019 году руководитель республики наградил его орденом «Дуслык» – за значительный вклад в развитие нефтегазовой промышленности республики. В ответ Маганов признался, что для него это было неожиданно, поблагодарил за высокую оценку «скромного труда».

«Я никогда не был обижен наградами, ни советскими, ни российскими. Но поверьте, этот орден очень дорог. Почему? Он вручен мне на Родине. У каждого из нас большая Родина – Россия, но у каждого человека есть своя малая Родина, на которой он родился, на которой лежат его предки, где живут и работают его родственники, друзья, и вот эта родина она самая дорогая», – подчеркнул Равиль Маганов.

С 2010 года между «Лукойлом» и Татарстаном действует соглашение о сотрудничестве Фото: president.tatarstan.ru

«Лукойл» восстанавливал Болгар и Свияжск

Связь Татарстана и компании «Лукойл» довольно тесна. Так, с 2010 года между «Лукойлом» и Татарстаном действует соглашение о сотрудничестве. По нему, «Лукойлу», в частности, поставлялась продукция машиностроительного комплекса республики. Также Правительство Татарстана оказало компании содействие в предоставлении земельных участков на территории республики для производственной деятельности и для размещения автозаправочных станций – сегодня она в числе наиболее значимых игроков на розничном рынке Татарстана.

У «Лукойла» в Татарстане работает нефтедобывающая дочка «Ритэк».

Алекперов заявлял, что «Лукойл» готов вместе с «Татнефтью» участвовать в конкурсе на разработку новых месторождений в России и за ее пределами. В 2020 году «Татнефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» создали совместное предприятие — ООО «Новые технологии добычи нефти» для разработки запасов трудноизвлекаемой нефти в Оренбургской области.

В ходе визитов в Казань и Алекперов и Маганов принимали участие в награждении победителей конкурса социальных и культурных проектов «Лукойл» в Татарстане.

Известно, что «Лукойл» активно участвовал в реконструкции объектов исторического наследия в Болгаре, Свияжске, в строительстве Болгарской исламской академии и восстановлении собора Казанской иконы Божией Матери, вложив не один миллиард рублей.

Равиль Маганов внес большой вклад в развитие всей российской нефтегазовой отрасли Фото: kremlin.ru

«Он был очень добрый, эрудированный человек с широким кругозором, который смотрел далеко вперед»

В официальном пресс-релизе «Лукойл» отметил, что Равиль Маганов внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли.

«Благодаря управленческому таланту Равиля Маганова “Лукойл” в кратчайшие сроки проделал путь от небольшого нефтедобывающего концерна до одной из ведущих энергетических компаний мира, многократно увеличил объемы производства нефти и газа, с нуля освоил новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях, начал успешную разработку проектов сверхвязкой нефти в Республике Коми, внедрил передовые технологические решения для поддержания добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири, вошел в состав консорциумов в наиболее перспективных нефтяных регионах мира», – отметила компания.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин отметил вклад Маганова в развитие нефтяной отрасли.

«Я не был с ним близко знаком, но знаю, что с самого начала он работал Западной Сибири и у него был большой опыт, как у нефтяника и человека, который работает в нефтяной сфере. Я предполагаю, что всеми новыми технологиям, которые были в «Лукойле» и «Татнефти», они обменивались. Он помогал младшему брату. Я думаю, у них были очень хорошие отношения. Он бывал у нас в Татарстане и те работы, которые проводил «Лукойл» в Татарстане - это тоже его заслуга», – сказал он.

Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев поделился, что Равиль Маганов был «эрудированный человек с широким кругозором, который смотрел далеко вперед».

«Я потрясен новостями, о которых я узнал из сообщений. Для меня это большой удар. Он был очень добрый, эрудированный человек с широким кругозором, который смотрел далеко вперед. Равиль – большая умница, который сделал много для развития нефтяной отрасли и «Лукойла». Он интересовался нефтепереработкой и родился в семье нефтяников. Он очень культурный и образцовый был человек, это большая боль и утрата. Мои соболезнования, скорбим вместе», – заключил он.