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Минздрав опроверг сообщения о первом погибшем после беспорядков в аэропорту Махачкалы
В минздраве Дагестана опровергли смерть одного из полицейских, пострадавших во время беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает РИА Новости.
Напомним, в минувшее воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после того, как туда прибыл самолет Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что толпа ищет прилетевших в Махачкалу граждан Израиля.
В результате беспорядков более 20 человек получили ранения. В Минздраве Дагестана отметили, что пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских. При этом два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.
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