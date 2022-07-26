Скончался один из пострадавших от сброшенной украинским дроном бомбы в Брянской области

Скончался один из пострадавших при взрыве бомбы, которую ВСУ сбросили в Брянской области на таможенный пункт. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По уточненной информации, взрывное устройство было сброшено на склад временного хранения, который находится в непосредственной близости от таможенного пункта «Троебортное» в Севском районе, написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Всего от взрыва пострадали четыре человека, трое из них находятся в больнице.

Напомним, в Брянской области сохраняется высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также из-за обстрелов со стороны Украины он введен в Курской, Белгородской, Воронежской областях, отдельных районах краснодарского края и в Крыму. Обстрелы приграничных регионов России ВСУ начали после начала военной спецоперации на Донбассе, о которой объявил 24 февраля Президент РФ Владимир Путин.