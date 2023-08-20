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Общество 20 августа 2023 21:19

Скончался один из основателей Adobe и автор формата PDF Джон Уорнок

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На 83-м году скончался один из основателей Adobe и создатель формата PDF Джон Уорнок. Заявление появилось на официальном сайте ПО.

«Adobe с глубокой скорбью переживает кончину любимого соучредителя компании доктора Джона Уорнока. Доктор Уорнок скончался в субботу в окружении своей семьи», — отмечается в сообщении.

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