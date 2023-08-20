Скончался один из основателей Adobe и автор формата PDF Джон Уорнок

На 83-м году скончался один из основателей Adobe и создатель формата PDF Джон Уорнок. Заявление появилось на официальном сайте ПО.

«Adobe с глубокой скорбью переживает кончину любимого соучредителя компании доктора Джона Уорнока. Доктор Уорнок скончался в субботу в окружении своей семьи», — отмечается в сообщении.