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Скончался один из основателей Adobe и автор формата PDF Джон Уорнок
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На 83-м году скончался один из основателей Adobe и создатель формата PDF Джон Уорнок. Заявление появилось на официальном сайте ПО.
«Adobe с глубокой скорбью переживает кончину любимого соучредителя компании доктора Джона Уорнока. Доктор Уорнок скончался в субботу в окружении своей семьи», — отмечается в сообщении.
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