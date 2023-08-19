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Умер актер Игорь Ясулович
Скончался советский и российский актер театра и кино Игорь Ясулович. Ему был 81 год, сообщает ГИТИС.
«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — отмечается в сообщении в официальном телеграм-канале института.
Обширная творческая биография народного артиста России включает сотни ролей в кино и театре. Так, к примеру, он снимался в знаменитых «Щит и меч», «Золотом теленке», «Бриллиантовой руке», «Гостье из будущего», «Гардемарины, вперед!» и других фильмах и сериалах.
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