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Культура 19 августа 2023 14:30

Умер актер Игорь Ясулович

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Скончался советский и российский актер театра и кино Игорь Ясулович. Ему был 81 год, сообщает ГИТИС.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — отмечается в сообщении в официальном телеграм-канале института.

Обширная творческая биография народного артиста России включает сотни ролей в кино и театре. Так, к примеру, он снимался в знаменитых «Щит и меч», «Золотом теленке», «Бриллиантовой руке», «Гостье из будущего», «Гардемарины, вперед!» и других фильмах и сериалах.

#умер #актер
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