Скончался глава Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Нгуен Фу Чонг в 2024 году

Фото: kremlin.ru

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг скончался сегодня на 81-м году жизни. Об этом сообщает вьетнамское государственное агентство VNA.

«По информации ЦК КПВ и Экспертного совета по охране здоровья официальных лиц центральных органов страны, товарищ Нгуен Фу Чонг <...> после продолжительной болезни, несмотря на самоотверженные усилия ведущих медицинских специалистов страны, <...> скончался от тяжелого заболевания в 13.38 19 июля 2024 года в Центральном военном госпитале №108», — цитирует сообщение агентства РИА Новости.

Накануне политик был удостоен высшей награды Вьетнама — ордена Золотой звезды. В конце июня он провел переговоры с посетившим страну Президентом России Владимиром Путиным.

Нгуен Фу Чонг родился 14 апреля 1944 года в пригороде Ханоя в крестьянской семье. В 1967 году окончил филологический факультет Ханойского госуниверситета, в 1976-м — аспирантуру факультета политической экономии Высшей партийной школы имени Нгуен Ай Куока. С 1981 по 1983 год учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. Доктор политических наук.

После окончания Ханойского университета занялся журналистикой, с 1977-го работал в теоретическом и политическом органе ЦК Компартии Вьетнама — «Коммунистическом журнале». В 1991–1996 годах был главным редактором этого издания.

С 1994 года — член ЦК КПВ, с 1997-го — член Политбюро ЦК КПВ. В 1999–2001 годах — постоянный член Политбюро ЦК КПВ. В 2000–2006-м — секретарь Ханойского горкома Компартии Вьетнама, с 2006 по 2011 год — Председатель Национальной ассамблеи (парламента страны).

С 2011 года — генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, переизбирался в 2016 и 2021 годах. Руководил Центральным военным партийным комитетом. В октябре 2018-го также был избран Президентом страны вместо умершего Чан Дай Куанга. Занимал этот пост до истечения срока полномочий предшественника в 2021 году.