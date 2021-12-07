Скончался автор-составитель каталога памятников Казани и Татарстана Алексей Тарунов

Автор каталога-энциклопедии о памятниках истории, культуры и архитектуры Казани и Татарстана Алексей Тарунов скончался 5 декабря. Об этом сообщил Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ, где Тарунов много лет проработал сотрудником сектора Свода памятников архитектуры и монументального искусства.

«Только недавно провели презентацию его книг о памятниках Татарстана. Царствие небесное, Алексей Михайлович! Как жаль, что так мало общались при жизни… Печально осознавать, что истинных исследователей, которые доводят до конца свои дела, доделывают проекты и книги, всё меньше и меньше», – отозвалась на известие на своей странице в соцсети помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Алексей Тарунов был профессиональным журналистом, талантливым искусствоведом и издателем, посвятившим свою жизнь охране культурного наследия России. С 2005 года он был главным редактором и издателем журнала «Наследие народов Российской Федерации».

«Обладая неутомимой энергией и фантастической работоспособностью, Алексей Михайлович провел большую часть своей жизни в командировках и экспедициях, материал которых стал основой для 33 альманахов по истории и культуре разных регионов России, в том числе таких малодоступных, как Якутия, Эвенкия, Тыва или Сахалин. Огромным вкладом в изучение отечественной истории и культуры стали фундаментальные каталоги объектов культурного наследия Калининградской области и Республики Татарстан, в которых Алексей Михайлович выступил как редактор-составитель и основной автор», – отмечено в сообщении Института искусствознания.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Незадолго до смерти Тарунов в очередной раз побывал в Казани — в конце октября он привез второй том каталога «Объекты культурного наследия Республики Татарстан», который из-за большого объема информации был издан в двух частях. Издание посвящено памятникам на территории муниципальных районов республики. Алексей Тарунов издал книгу на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры» по федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура», поэтому музеи и библиотеки Татарстана получили этот объемный труд в пользование бесплатно.

Первый том этого издания, посвященный памятникам города Казань, Алексей Тарунов презентовал осенью 2020 года. Экземпляры также бесплатно отправились в музеи, библиотеки, школы и учреждения республики.