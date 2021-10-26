Музеи и библиотеки бесплатно получат энциклопедии о памятниках архитектуры Татарстана

Фото: Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

В Министерстве культуры РТ прошла презентация второго тома сборника-энциклопедии об объектах культурного наследия региона московского издателя Алексея Тарунова. Весь тираж объемных увесистых книг, а это 1 тыс. экземпляров, безвозмездно передается в пользование республики и будет распределен среди библиотек, краеведческих музеев и администраций районов.

Второй том издания «Объекты культурного наследия Республики Татарстан» посвящен памятникам архитектуры и истории в административных районах нашего региона. Информации о них настолько много (а в книге сведения представлены и фотографиями, и исторической справкой, и указанием документа о внесении в перечень объектов культурного наследия), что второй том издан в двух частях. Первая включает сведения об объектах культурного наследия в 20 районах республики от Агрызского до Зеленодольского (в алфавитном порядке), вторая содержит информацию о памятниках на территориях от Кайбицкого до Ютазинского районов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

Первый том издания, посвященный объектам культурного наследия Казани, напомним, был презентован и передан учреждениям Татарстана Алексеем Таруновым в прошлом году. Книга также получилась очень объемной – тысяча ее иллюстрированных страниц составляют не менее трех килограммов веса.

Алексей Тарунов, автор идеи энциклопедии-каталога с удобной навигацией по страницам, в котором объект можно найти как по адресу, так и по названию, а также по фотоизображению, – в прошлом сотрудник Министерства культуры СССР. Оба тома «Объекты культурного наследия Республики Татарстан» изданы им на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры» по федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура».

«Над созданием второго тома я работал шесть лет, с 2015 года лично объезжал на машине все районы Татарстана. Это научный труд, который по сути является каталогом. Он охватывает все объекты, которые стоят на госучете, а также те, которые незаслуженно забыты, и их только предстоит включить в перечень объектов культурного наследия», – отметил Тарунов.

Фото: © Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

Он также подчеркнул, что в книге содержатся фамилии авторов статей (исторических справок), исследователей объектов, сотрудников Института истории и при Марджани, которые готовили подобное издание к выпуску в конце 90-х годов ХХ века, а также имена тех, кто работал над проектами реставрации объектов за последние годы. При подготовке второго тома к печати некоторые сведения также были обновлены.

«Мы постарались учесть все наследие, которое есть в республике. За время работы в этой области с молодых лет до сегодняшнего дня я влюбился в территорию, в страну, и мне было интересно каждый ее удаленный уголок посмотреть», – резюмировал Алексей Тарунов, также являющийся автором каталогов об объектах культурного наследия Калининграда, Липецкой области, Коломны, Марий Эл, Ханты-Мансийска, Алтая и др.

На презентации второго тома каталога-энциклопедии присутствовали заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова, и.о. генерального директора Национального музея Алиса Вяткина.

«Спасибо вам большое за проделанную работу. Это титанический труд, мы принимаем у вас эстафету – доведем это до муниципальных музеев. Представим издание нашему научно-методическому совету, научно-экспозиционному, руководителям филиалов», – сказала Алиса Вяткина.

Фото: © Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

Сотрудник Министерства культуры РТ, кандидат исторических наук, популяризатор истории Айдар Файзрахманов выразил мнение, что издание могло бы стать основой для аудиогида по памятникам архитектуры и истории районов Татарстана.

«Работа сделана колоссальная. Понятно, что многие материалы имеются, но когда ты берешь в одни руки три тома, и все в одном месте сосредоточено – это большая ценность. Даже если ты видел эти объекты своими глазами. Это бесценно, это геройская работа, сказал бы я», – отметил Файзрахманов.

От Министерства культуры РТ и Национального музея РТ Алексей Тарунов получил благодарственные письма. В ближайшее время каталоги будут распределены по библиотекам, научным библиотекам, музея, вузам республики.

Кроме того оба тома каталога доступны в электронном виде: 16-1.nnrf.ru и 16-2.nnrf.ru