Скончался актер и режиссер сериала «След» Игорь Кечаев

На 63-м году не стало актера и режиссера Игоря Кечаева. Как сообщает «Электротеатр Станиславский», артист умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Кечаев снимался в драме «Меня зовут Арлекино», сериале «Саша+Маша», картинах «Бумажный солдат», «Смерть за кулисами» и других.

Как режиссер он работал над фильмами и сериалами «След», «Поздние цветы», «Товарищи полицейские» и другими.

Ранее «Татар-информ» сообщил о смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина.