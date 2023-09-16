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Скончался актер и режиссер сериала «След» Игорь Кечаев
На 63-м году не стало актера и режиссера Игоря Кечаева. Как сообщает «Электротеатр Станиславский», артист умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Кечаев снимался в драме «Меня зовут Арлекино», сериале «Саша+Маша», картинах «Бумажный солдат», «Смерть за кулисами» и других.
Как режиссер он работал над фильмами и сериалами «След», «Поздние цветы», «Товарищи полицейские» и другими.
Ранее «Татар-информ» сообщил о смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина.
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