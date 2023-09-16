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Умер сыгравший в «Бригаде» и «Солдатах» актер Гришечкин
В возрасте 61 года скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. Об этом со ссылкой на основателя благотворительного движения «Артисты воинам России» Диану Бичарову сообщает «Комсомольская правда».
«Не выдержало сердце», — сообщил собеседнице издания один из родственников актера.
Недавно Гришечкин вместе с представителями движения планировал отправиться на гастроли в Санкт-Петербург, однако затем отказался из-за плохого самочувствия. Позже Бичарова узнала, что он оказался в больнице.
Гришечкин работал в Московском театре на Юго-Западе и в Волжском драматическом театре. Он участвовал в съемках более 160 картин, однако самой известной его ролью стал подполковник Староконь в сериале «Солдаты». Кроме того, он снимался в «Марше Турецкого», «Бригаде» и «Каменской».
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