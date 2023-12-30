Скончалась ведущая программы «Время» — уроженка Казани Галина Зименкова

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На 83-м году жизни умерла диктор и телеведущая Галина Зименкова, заслуженная артистка РСФСР. Об этом сообщает «Первый канал».

По словам телеведущего Дмитрия Борисова, Галина Зименкова скончалась вечером 29 декабря в реабилитационном центре. «Она долго болела <…> Осталась совсем одна. <…> Светлая память», — написал он в своем Telegram-канале.

Прощание с телеведущей состоится 2 января в храме иконы Божией Матери «Знамение» в московском Аксиньине.

Галина Михайловна Зименкова родилась 25 ноября 1941 года в Казани. В 1963-м с отличием окончила Казанское театральное училище по специальности «актриса театра и кино». Еще будучи студенткой, начала работать диктором на Казанском радио. С 1963 по 1969 год — диктор информационных программ Казанского телевидения. Также трудилась ведущей концертов на городских площадках.

С 1969 по 1990 год работала в отделе дикторов Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Вела программу «Время» и праздничные «Голубые огоньки», передачи «Подмосковные встречи», «Пусть всегда будет солнце» и другие. Участвовала в дублировании фильмов.

В 1973-м с отличием окончила режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры имени Н. К. Крупской. «<…> пришла прослушиваться в БДТ к Георгию Товстоногову, но череда жизненных обстоятельств на тот момент <…> препятствовали этому плану», — описывает так и не реализованный поворот судьбы ведущей сайт фонда «Герои экрана».

В 1990–1996 годах была редактором-консультантом отдела писем «Первого канала» (затем ОРТ). В 1996–1999 годах преподавала технику речи и дикторское мастерство в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Некоторое время работала в Японии, обучая студентов русскому языку.

Заслуженная артистка РСФСР. Награждена медалью к 850-летию Москвы.

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