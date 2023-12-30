Сегодня на 65-м году жизни скончался известный российский публицист Максим Соколов. Об этом на его странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила его жена Светлана.

«Максим скончался полтора часа назад. Внезапно. Пока не могу сказать точной причины», — написала супруга публициста. Позднее она подтвердила эту информацию РИА Новости (ее муж был колумнистом этого агентства).

Максим Юрьевич Соколов родился 10 сентября 1959 года в Москве. В 1981-м окончил филологический факультет Московского государственного университета. После этого несколько лет работал программистом в различных столичных НИИ.

С 1989 по 1997 год был корреспондентом еженедельника «Коммерсантъ». За эти годы стал одним из основоположников нового стиля российской журналистики, для которого было характерно использование стеба и иронически, в духе литературного постмодернизма, переосмысливаемых цитат.

С 1998 по 2015 годы был колумнистом журнала «Эксперт». В 1998–2010 и 2011–2016 годах сотрудничал с газетой «Известия», в 2002–2007 годах — с порталом GlobalRus.ru. Впоследствии стал автором РИА Новости (с 2014 года) и газеты «Комсомольская Правда» (с 2018-го).

На телевидении работал в передачах «Намедни 1961–2003: Наша эра» (НТВ) и «Однако» («Первый канал») — ведущим последней был на протяжении многих лет. С 2012 по 2014 год был обозревателем на телеканале «Россия-24».

Свои политические взгляды Максим Соколов именовал «буржуазно-либеральными», хотя со временем они становились всё более консервативными и лоялистскими. Автор книг публицистики «Поэтические воззрения россиян на историю» (в двух томах, 1999 год) и «Чуден Рейн при тихой погоде. Новые разыскания» (2003 год).