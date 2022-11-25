Скончалась пассажирка, пострадавшая накануне в лобовом столкновении двух легковушек в РТ

75-летняя пассажирка Kia, которая пострадала накануне в лобовом столкновении авто с внедорожником Toyota в Лаишевском районе, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: ГИБДД РТ

По факту аварии надзорное ведомство организовало проверку, на место ДТП выезжал районный прокурор Глеб Тимофеев.

Фото: Прокуратура РТ

Напомним, авария произошла накануне вечером на трассе Казань – Оренбург в Лаишевском районе республики: водитель Kia выехал на встречку, где столкнулся с Toyota. В результате ДТП погибли двое пассажиров первой иномарки.