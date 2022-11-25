Скончалась пассажирка, пострадавшая накануне в лобовом столкновении двух легковушек в РТ
75-летняя пассажирка Kia, которая пострадала накануне в лобовом столкновении авто с внедорожником Toyota в Лаишевском районе, скончалась в больнице от полученных травм. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По факту аварии надзорное ведомство организовало проверку, на место ДТП выезжал районный прокурор Глеб Тимофеев.
Напомним, авария произошла накануне вечером на трассе Казань – Оренбург в Лаишевском районе республики: водитель Kia выехал на встречку, где столкнулся с Toyota. В результате ДТП погибли двое пассажиров первой иномарки.