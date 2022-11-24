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Ру Тат
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Происшествия
24 ноября 2022  20:05
Павел Климчак

В лобовом столкновении двух авто на трассе в Татарстане погиб один из пассажиров

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Авария произошла на 38-м километре трассы Казань – Оренбург в Лаишевском районе, рядом с Егорьевскими теплицами. Предварительно, Kia выехала на встречку, где столкнулась с внедорожником Toyota.

 

Фото: ГИБДД РТ

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Очевидцы прислали в редакцию «Татар-информа» видео с последствиями ДТП.

Как сообщили агентству в республиканской Госавтоинспекции, в результате аварии скончался 33-летний пассажир Kia. Еще одна пассажирка этого авто получила травмы.

 

Фото: ГИБДД РТ

 

#ДТП
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