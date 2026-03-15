Происшествия 15 марта 2026 10:04

Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»

Спустя почти два года после теракта в «Крокус Сити Холле» скончалась еще одна пострадавшая Наталья Скисова, сообщила ТАСС адвокат потерпевших Людмила Айвар. Женщина получила тяжелое ранение и проходила длительное лечение.

Нападение произошло 22 марта 2024 года, когда четверо вооруженных нападавших ворвались в концертный зал, открыли огонь по людям и подожгли здание. Жертвами теракта стали 150 человек, более 600 получили ранения.

12 марта Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры: четверо исполнителей получили пожизненное заключение. Еще 11 человек также приговорены к пожизненным срокам, а четверо – к лишению свободы на сроки от 19 до 22 лет.

Шииты против сатанизма: религиозные корни войны Ирана с Израилем и США

Шииты против сатанизма: религиозные корни войны Ирана с Израилем и США

14 марта 2026
На 99-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

На 99-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

14 марта 2026
