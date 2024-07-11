Школы, дома, ЖКХ и кадры: планы нового вице-премьера Татарстана Аглиуллина в ЛНР

Фаниль Аглиуллин покинул кресло министра земельных и имущественных отношений РТ, он перешел на трудную и опасную работу

Фото: «Татар-информ»

От должности сотрудника МВД до куратора подшефного региона

Фаниль Аглиуллин до работы в Минземимуществе РТ много лет служил в МВД, был заместителем начальника отдела спецподготовки центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц УВО МВД по РТ, потом возглавил службу безопасности главы республики, одновременно став его помощником.

«Нисколько не испугало назначение. Я с самого начала СВО стал помогать ребятам, которые находятся здесь, и мой первый визит сюда, к Евгению Варакину (бывший вице-премьер Татарстана в ЛНР, – прим. Т-и), был в ноябре 2022 года. С тех пор я начал заниматься гуманитаркой, не помню уже, сколько раз здесь был – пять-шесть, может, и больше», – сказал Аглиуллин.

Он отметил, что с каждым приездом все больше понимал, как тяжело не только ребятам, которые воюют, но и мирному населению.

«Когда встал вопрос об определении сюда вместо Евгения Анатольевича, я с желанием пошел. Было несколько кандидатур. Видимо, было принято решение Раисом нашей республики, чтобы был здесь я. Я хочу сказать огромное спасибо за доверие Раису и оправдаю все надежды, буду работать не покладая рук, чтобы как можно быстрее восстановить объекты, чтобы жители Лисичанска и Рубежного жили в комфортных новых условиях», – заявил он.

Фаниль Аглиуллин: «Я с самого начала СВО стал помогать ребятам, которые находятся здесь» Фото: телеграм-канал @EduardSharafiev

Перед вступлением в должность – тщательная подготовка на полигоне

Перед поездкой на Донбасс в качестве куратора Аглиуллин прошел боевое слаживание на полигоне добровольческой бригады Святого Георгия на территории ЛНР.

«На полигоне никто не знал, кто он есть на самом деле, – думали, что он обычный доброволец», – поделился депутат татарстанского парламента и участник СВО Эдуард Шарафиев.

Аглиуллин прошел курс тактической медицины, боевое слаживание, а также стрельбу из разных видов стрелкового оружия, показав при этом очень высокие результаты.

«Бойцы очень удивились, когда узнали, что это министр из Татарстана. Для них казалось удивительным, что такой человек находился в таких же, как они, условиях, питался тем же самым, что и обычные бойцы, вел себя очень просто со всеми. А когда я сообщил, что он еще и полковник, то один из бойцов, подняв кулак с большим пальцем вверх, сказал: “Настоящий полковник!”», – рассказал Шарафиев.

Фаниль Аглиуллин прошел курс тактической медицины, боевое слаживание, а также стрельбу из разных видов стрелкового оружия, показав при этом очень высокие результаты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы привести город в хорошее состояние, потребуются долгие годы»

Дополнительные знания, которые теперь будут необходимы, Фаниль Анварович готов получать в рабочем порядке – в первую очередь те, что касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«С вопросами ЖКХ сталкивался, но не так глубоко, сейчас уже погружаюсь в эту работу. До этого я работал министром земельных отношений, многие вопросы перекликались. Думаю, что быстро войду в суть вопроса. Взглянув уже более детально и глубоко на весь город, понимаю, какие здесь сильные разрушения», – сказал он.

По словам Аглиуллина, чтобы привести город в хорошее состояние, потребуется не месяц, не год, а многие годы. Но задача Республики Татарстан – как можно быстрее привести объекты в нужное состояние, чтобы люди уже начали жить в каких-то условиях комфорта, заявил Аглиуллин.

«В первую очередь – здания социально-культурного назначения: школы, дошкольные учреждения. Надо с этого начинать. И восстановление жилых домов – это тоже большой объем. Здесь потребуется много усилий. У нас работает программа „Три ключа”, и вот непосредственно с этого республика, как и другие регионы, начала работу: с восстановления трех социальных объектов. Да, хочется и дома восстановить. Мы видим, как активно федеральные центры присутствуют в Лисичанске, они восстанавливают жилые дома. У них, конечно, возможностей больше, но мы к этому тоже будем стремиться и работать», – отметил вице-премьер.

По словам Аглиуллина, чтобы привести город в хорошее состояние, потребуется не месяц, не год, а многие годы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В подшефных городах работают аварийные бригады из Казани и Зеленодольска, которые уже долгое время сменяют друг друга на посту.

«Как раз встретили новую бригаду, из Казани приехала, уже приступили к работе. В течение первого дня устранили две аварии. Эта работа на постоянной основе будет продолжаться, и в ближайшее время мы с Минстроем РТ будем в активной фазе общения. Сейчас формируется новая бригада, которая, прибыв сюда, приступит к подготовке к отопительному периоду. Будут опрессовываться система теплоснабжения, готовиться оборудование. Подготовить дома к зиме – это тоже первостепенная задача», – подчеркнул Аглиуллин.

Фото: © «Татар-информ»

Вопрос дефицита кадров в подшефных регионах остается наиболее острым

В Лисичанске острый дефицит специалистов во всех областях. Многие учителя и врачи покинули город, а новые специалисты сюда не спешат. Сотрудники ЖКХ, проработав несколько месяцев, уходят к подрядчикам, где зарплаты выше и выплачиваются регулярно.

«Вопрос с кадрами постоянно держу в уме. Необходимо привлекать сюда новые кадры – и учителей, и врачей», – считает вице-премьер.

Он уже встретился с главным врачом детской городской больницы Еленой Олексюк. В результате был намечен план дальнейших действий.

«Я уже веду переговоры в Казани, будем привлекать молодых специалистов, которые окончили вузы. Будем разговаривать с ними, приглашать сюда не на постоянную работу, а хотя бы вахтовым методом. Чтобы они месяц-два работали, возвращались домой, им на смену приезжали другие специалисты. Это и опыт, и некий трамплин в послужном списке. Многие ведь едут не для того, чтобы получить ордена-медали, а чтобы проявить свои какие-то качества, получить важный опыт, находясь в трудных условиях. Я считаю, что это правильно. В этой части работа будет продолжаться, я созванивался с министром здравоохранения Марселем Миннуллиным, он тоже заверил, что будем помогать специалистами, будем помогать оборудованием медицинским, работа будет идти», – добавил он.

Что же касается дефицита кадров на предприятиях, наверное, размышляет Аглиуллин, в первую очередь люди сами должны осознать, что вначале всегда бывает сложно.

«Думаю, необходимо с населением вести беседы, проводить встречи, объяснять, что нужно консолидироваться, вместе подниматься, а не отсиживаться дома, ожидая, когда что-то с неба упадет… Может быть, акции устраивать, расчищать территории, сажать деревья, красить, белить, мыть. Только так мы наведем общими усилиями порядок в городе. И мы будем поддерживать местных жителей, которые работают на предприятиях, получая небольшую зарплату, – поддерживать по линии гуманитарной помощи, давать им дополнительные пайки. Людей нужно всегда поддерживать и словом, и добрым делом, и помощью. Поэтому наша задача как можно больше привлечь сюда людей, удержать их здесь, чтобы эти люди со своими профессиональными навыками могли оказать всестороннюю помощь Лисичанску и Рубежному», – подытожил Фаниль Аглиуллин.

Материал подготовлен при участии Юлии Черепниной