Школы, АПК, госуслуги: как в Татарстане за 5 млрд рублей внедрят ИИ во все ключевые сферы

Программа развития ИИ в Татарстане, которую анонсировали еще зимой, утверждена. Что нового принесут технологии в жизнь школьников и учителей, врачей и работников сельского хозяйства, чиновников и пользователей госуслуг, рассказал сегодня Начвин в Кабмине республики.





В Татарстане приняли программу развития искусственного интеллекта на пять лет – до 2030 года

Программу развития ИИ в Татарстане оценили в 5 млрд рублей

В Татарстане приняли программу развития искусственного интеллекта на пять лет – до 2030 года, сообщил сегодня глава Минцифры РТ Илья Начвин на брифинге в Кабмине республики. На нее из бюджета республики ежегодно будут выделять по 1 млрд рублей в год, то есть суммарно 5 млрд рублей.

«Программу разбили на четыре важных блока, которые будут ежегодно формироваться и меняться. Три-четыре года назад использование приложений было редкостью, сегодня оно стало повсеместным. То же самое произойдет с искусственным интеллектом. Мы вынуждены будем менять и адаптировать стратегию каждый год, учитывая изменения в технологиях и обществе», – анонсировал министр.

Напомним, что Начвин впервые предложил создать такую программу в Татарстане на заседании итоговой коллегии профильного министерства 29 января этого года. Инициативу министра поддержал Раис республики Рустам Минниханов и рекомендовал принять программу в первом квартале этого года.

Татарстан будет пополнять бюджет, сдавая в аренду стартапам мощные серверы

Во многом презентация программы сегодня была схожей с тем, что озвучил Начвин в январе. Но с тех пор она обросла деталями и подробностями.

В части инфраструктуры, как и было анонсировано раньше, республика будет ежегодно закупать мощные серверы. В первую очередь их будут использовать для государственных нужд и параллельно сдавать в аренду бизнесу. За счет этого удастся вернуть в бюджет республики часть средств, направленных на программу.

«Мы будем ежегодно закупать и обновлять инфраструктуру для госслужб и запускать программу для бизнеса, предоставляя мощности малым и средним предприятиям. Это позволит стартапам разрабатывать свои проекты без огромных вложений, поскольку покупка сервера очень дорога и не каждая компания может себе позволить такую покупку», – рассказал Начвин.

Второй момент – по программе будут дообучать нейросети типа «ГигаЧата» на основе отраслевых данных для конкретных бизнес-задач. Тогда языковые модели принесут пользу крупным компаниям республики. Например, нейросети смогут анализировать техническую документацию, прогнозировать неисправности оборудования и предлагать оптимальные решения.

ИИ-кружки и переподготовка учителей информатики

Пожалуй, самый объемный блок презентации в Кабмине РТ посвятили тому, как ИИ будет внедрять в сферу образования. Изменения на себе почувствуют и учащиеся, и педагоги.

Что касается школ, то для учащихся с 5-го по 7-й класс введут бесплатные кружки по ИИ. Как и было анонсировано в январе, для начала они откроются в 100 школах инженерной направленности.

По словам Начвина, упор сделают на практику: учащиеся пятых и шестых классов будут учиться работать с нейросетями, создавать тексты, презентации, изображения с их помощью. Семиклассники будут сами создавать ИИ-агентов на визуальном конструкторе.

Вести кружки будут учителя информатики, которым организуют бесплатное повышение квалификации в августе этого года. Курсы сейчас готовят специалисты Казанского федерального университета, Университета Иннополис, Школы 21. Повышение квалификации пройдут 623 учителя, а 39 лучших из них пройдут отбор, чтобы вести те самые ИИ-кружки для школьников.

Долгожданное для школьных учителей нововведение: проверку домашних и контрольных работ, на которую они тратили много часов, могут передать искусственному интеллекту. Подробнее об этом рассказал первый замминистра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«В перспективе мы планируем также прийти к этому, для того чтобы типовые стандартные общие проверочные работы проверялись при помощи автоматизированной системы. Это позволит снизить нагрузку на педагогических работников. И вторая цель и задача – это обеспечение объективности», – пояснил он.

В ссузах Татарстана выделят 95 мест для специалистов по работе с ИИ

Планируется ввести модуль по искусственному интеллекту во всех учреждениях среднего профессионального образования (СПО) Татарстана.

«Причем данный модуль, то есть дополнительные темы по изучению, не являются общими, а будут специализированными по каждой профессии рабочей специальности. Отдельный модуль, который применим в сельском хозяйстве, – для сельскохозяйственных агропрофильных колледжей, у медицинского колледжа свой модуль. То же самое у педагогического профиля, машиностроительного, авиастроительного», – пояснил Музипов.

Кроме того, в учреждениях СПО можно будет получить специальность «специалист по работе с искусственным интеллектом». В прошлом году в виде пилота по ней в Татарстане выделили 12 мест, направление оказалось востребованным. Согласно данным презентации, в 2026 году будет выделено уже 95 мест, из которых 25 – на коммерческой основе.

Татарстан оплатит обучение ИИ в ведущих IT-вузах мира полсотни студентов

Что касается вузов, то, как было анонсировано раньше, с этого года стартует магистерская программа «Алгарыш – ИИ». В инициативе Начвина в январе звучала цифра в 100 студентов, но в итоге на обучение мировые вузы по направлению ИИ будут направлять только по 10 человек ежегодно. То есть за все действие программы – 50, вдвое меньше предложенного изначально Минцифрой РТ.

«Есть определенные требования – это высокие базовые уровни знаний по информационным технологиям, это знание языка, поскольку в зарубежных ведущих вузах обучение осуществляется либо на английском языке, либо на китайском», – пояснил Музипов.

В список рекомендованных вузов, куда могут отправить студентов из Татарстана, вошли Национальный университет Сингапура, китайский Университет Цинхуа, Пекинский университет, Шанхайский университет Цзяо, Гонконгский университет науки и технологий, Корейский передовой институт науки и технологий, Университет науки и технологий Китая.

Татарстан полностью оплатит обучение и проживание по программе «Алгарыш ИИ», но с условием – студент должен вернуться в республику и проработать три года на местных предприятиях с госучастием.

Науку выделили в отдельный блок программы развития ИИ. Совместно с Академией наук РТ Минцифры РТ запустит сеть лабораторий, куда войдут ученые, инженеры и студенты, решающих конкретные прикладные задачи для экономики с помощью ИИ.

«В этом году запускаем две лаборатории, проведем конкурс и отберем сильнейших участников. Лаборатории создаются с индивидуальными партнерами для дальнейшего внедрения исследований», – пояснил Начвин.

ИИ в госуслугах, здравоохранении, сельском хозяйстве

Новые технологии будут активно применять в разных отраслях экономики. По части госуслуг и их предоставления искусственный интеллект поможет снизить число отказов при подаче заявлений из-за ошибок в заполнении документов. Сейчас это около 30% всех заявлений.

«Часто причина отказов связана с административными регламентами, которые сложно понять неподготовленному человеку. Человек отправляет заявку и получает отказ по какой-нибудь бумажке. Чтобы избежать бюрократии, будем внедрять искусственный интеллект, подсказывающий простым языком, чего именно не хватает для подачи заявления», – пояснил Начвин.

К 2030 году в Татарстане хотят внедрить более пятидесяти агентов ИИ в госсекторе, касающихся каждой отрасли.

Искусственный интеллект поможет врачам разбираться в сложных снимках и определять патологии. В строительстве внедрят ИИ-решение, которое поможет формировать сметы на дополнительные работы, проведет консультацию по нормативам и будет проверять сметную документацию на ошибки.

«В сельском хозяйстве собираем данные за последние десять лет в единую базу данных и запускаем сервис консультационного модуля для фермеров и аграриев, дающий прогнозы о том, что сеять, на какой территории и какую культуру выбрать», – рассказал глава Минцифры.

Что даст программа развития ИИ Татарстану и каждому ее жителю

Если говорить об экономическом эффекте, то, по прогнозам, за счет реализации новой программы республика сможет вернуть в бюджет около 1,5-2 млрд рублей к 2030 году, сообщил Илья Начвин.

Министр уверен, что ИИ не заменит человека, не лишит людей работы. Напротив, эти технологии должны упростить и облегчить жизнь, избавив от рутинных задач и освободив время для других занятий.

Начвин и Музипов только вернулись из командировки в Китай, где изучали, как в дружественной стране используют ИИ. По словам главы Минцифры, к 2027 году 70% жителей Поднебесной должны использовать ИИ в той или иной степени.

«Мы идем одним путем, мы на правильном пути, я считаю. Думаю, что когда через год встретимся с вами, можно будет уже первыми результатами поделиться, обменяться опытом», – заключил Начвин.