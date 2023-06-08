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Школу в ЖК «Изумрудный город» в Казани не могут построить из-за слишком плотной застройки
Строить новую школу в жилом комплексе «Изумрудный город» в Казани власти города не планируют – для нее нет свободного участка. Глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов предложил жителям другое решение проблемы – места для учащихся обеспечат за счет увеличения школы в Салмачах.
«К сожалению, именно здесь у нас очень плотная застройка и свободных земельных участков нет, – сказал он. – Но что касается этого микрорайона, там есть вариант – школа в Салмачах, где в прошлом году провели ремонт».
Сейчас, по словам Салихова, идет проектирование пристроя к этой школе. Как только эта работа будет готова, проект отправят на экспертизу и запросят средства на его реализацию. «К сожалению земли нет, будем обходиться такими путями. Много школ есть, где необходим пристрой», – добавил Салихов.
Напомним, всего в Татарстане в этом году планируется построить и капитально отремонтировать 269 объектов образования на общую сумму 27,7 млрд рублей.
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