Школу «Адымнар» в Нижнекамске возглавит замдиректора казанской гимназии №19

Директором полилингвального комплекса «Адымнар» в Нижнекамске назначен Артур Галиахметов. Сегодня он в прямом эфире ответил на вопросы нижнекамцев.

Артур Галиахметов — кандидат исторических наук, ранее заместитель директора казанской гимназии №19, преподаватель истории и обществознания. Окончил исторический факультет КФУ, имеет ученую степень кандидата исторических наук. Педагогический стаж составляет 12 лет. Среди его интересов английский и турецкий языки, психология, ушу и путешествия.

В прямом эфире он сообщил, что уже начал подбирать себе команду. Примерно 25 будущих учителей прошли первые интервью. «Педагоги будут проводниками идей „Адымнар“. Десять человек не смогли пройти конкурсный отбор», — пояснил Артур Галиахметов, отметив, что в школе будет очень сильный преподавательский состав.

На сегодняшний день образовательный комплекс ищет учителей математики, русского языка, музыки и технологии, а также педагогов по информатике и физике, которые смогут проводить факультативы на английском языке. Также в школе планируется развивать сильное олимпиадное движение. Обучение будет вестись на трех языках.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство школы «Адымнар» в Нижнекамске завершено на 55%.