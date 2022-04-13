В Бугульме откроется школьный технопарк «Кванториум»

В этом году в Бугульме запланировано открытие школьного технопарка «Кванториум». Об этом заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В прошлом году на базе казанской школы №98 открыли школьный технопарк “Кванториум”. В этом году запланировано открытие такого же “Кванториума” в Бугульме», – рассказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин отметил, что в республике охват детей дополнительным образованием составляет 77%. А количество участников программ и мероприятий технопарков «Кванториум» достигает более 23 тыс. детей.

Первый детский технопарк в Татарстане открылся на базе IT-парка в Набережных Челнах в декабре 2015 года.