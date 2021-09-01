Первый в Татарстане школьный технопарк «Кванториум» открылся в Казани

В День знаний в Казани состоялось открытие первого в Татарстане школьного технопарка «Кванториум». Научный центр для детей начал работу на базе школы №98 Вахитовского района. На постоянной основе здесь планируют обучать 250 учащихся этого образовательного учреждения. Кроме того, посещать занятия смогут школьники из других учебных заведений.

«Впервые в Татарстане мы открываем школьный технопарк “Кванториум”. Он будет работать по шести направлениям, чтобы наши школьники могли заниматься в лабораториях с высокотехнологичным оборудованием, развиваться, раскрывать свои способности. Школьный технопарк – это еще одна площадка для развития детей», – сказал на открытии центра министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Глава Минобрнауки отметил, что первый школьный «Кванториум» создан по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». «Здесь смогут заниматься дети, начиная с семи лет. Наши дети должны уметь использовать полученные знания на практике. И у них появилась возможность для проектной деятельности. Такие лаборатории создаются как раз для того, чтобы развить у них мировые компетенции, чтобы они могли обучаться по естественнонаучным и техническим направлениям. В дальнейшем таких технопарков будет больше», – подчеркнул он.

Директор школы №98 Айгуль Авзалова сообщила, что все обучающиеся школ Казани получат возможность бесплатно заниматься в технопарке. И уже более 300 школьников со всех районов города зарегистрировались на мастер-классы по физике, химии, биологии, 3D-моделированию, прототипированию, робототехнике.

«Обучающиеся нашей школы смогут заниматься на уроках и во внеурочное время. Кроме того, введены предпрофильные классы с изучением во внеурочное время дополнительных предметов – олимпиадная физика в 5 – 6-х классах, программирование. Включен модуль 3D-моделирование в предмет “Технология”», – заметила она.

В Татарстане функционируют три детских технопарка «Кванториум» – в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. С сентября прошлого года начал свою деятельность мобильный «Кванториум», созданный на базе детского технопарка в Набережных Челнах. Он оказывает услуги по дополнительному образованию для детей Агрызского, Актанышского, Заинского, Менделеевского, Мензелинского и Сармановского районов.

Первый детский технопарк в Татарстане открылся на базе IT-парка в Набережных Челнах в декабре 2015 года. В нем ежегодно обучаются 460 воспитанников, еще около 1,7 тыс. вовлечены в различные мероприятия.

В новом учебном году в 48 регионах России по национальному проекту «Образование» начнут работу первые детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций.

Они создаются для развития материально-технической базы школ, расширения содержания общего образования и реализации дополнительных образовательных программ, направленных на развитие у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественнонаучной, математической, информационной грамотности, а также на формирование критического и креативного мышления. Детские технопарки в школе позволят проводить профориентацию, вести подготовку к конкурсам и олимпиадам.

До 2021 года в подавляющем большинстве регионов России были созданы 135 детских технопарков. А до конца 2024 года с учетом ранее созданных «Кванториумов» будут функционировать 359 научных центров для детей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года согласно «майским» указам Президента РФ Владимира Путина.