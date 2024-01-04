Школьные лесничества в Татарстане за 2023 год объединили более 2 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В Татарстане функционирует 161 школьное лесничество, которые объединяют более 2 тыс. человек. Об этом рассказали в Минлесхозе РТ, подводя итоги работы по развитию движения в 2023 году.

Учащиеся занимаются различной деятельностью в рамках движения — собирают семена, выращивают саженцы в питомниках, высаживают их в городах и селах, очищают лес от мусора, развешивают скворечники и кормушки для птиц и пр.

«Стоит отметить, что интенсивность деятельности воспитанников школьных лесничеств не снижается и в зимний период. Ребята проводят акции „Живи, ель“, „Покормите птиц зимой“ и другие», — отметили в министерстве.

В течение 2023 года школьники приняли участие в таких природоохранных акциях, как «Покормите птиц зимой!», «Сад памяти», «Подарим птицам дом», «Береги лес от пожара», «Живи, родник, живи!», «Чистые леса Татарстана», «Сдай макулатуру — спаси дерево», «Батарейки, сдавайтесь!», «Эковесна», «Сохраним лес», также провели мероприятия ко Дню заповедников и национальных парков, Международному дню лесов, Дню Победы и пр.

В конце июля на базе Лубянского лесотехнического колледжа в Кукморском районе прошел VI Слет школьных лесничеств РТ «Лес в народных традициях».