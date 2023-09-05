Число школьных лесничеств в Татарстане увеличилось до 149

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В Татарстане 149 школьных лесничеств открыли свои двери для детей в новом 2023-2024 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Мы активно развиваем это направление. Сейчас количество воспитанников насчитывает 1,9 тыс. человек, – рассказал начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения ведомства Тимур Галиев.

В новом учебном году школьники смогут принять участие в природоохранных мероприятиях и акциях, таких как «Сохраним лес», «Чистый берег», «Покормите птиц зимой», «Живи, ель», «Сад памяти», «Береги лес от пожара», «Чистые леса Татарстана», «Берегите природу, она прекрасна!», «Живи, родник, живи!», «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Батарейки, сдавайтесь!» и пр. Напомним, в 2022 году в Татарстане насчитывалось 114 школьных лесничеств, которые объединяли более 1,5 тыс. человек.

Работа школьных лесничество содействует реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.