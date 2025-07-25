Школьные чаты в Татарстане переведут в мессенджер Max с 1 сентября

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В Татарстане чаты всех школ переведут на национальный мессенджер Max с 1 сентября. Переход пройдет поэтапно до 1 ноября. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Министерства образования и науки РТ Алсу Мухаметова.

«Переход производится согласно дорожной карте по переводу коммуникаций в информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум», реализованной на российский многофункциональный сервис обмена информацией в Татарстане. Согласно дорожной карте, все чаты в «Сферуме» в «VK Мессенджере» закроются в ноябре», – рассказала она.

На первом этапе в национальный мессенджер Max переведут работников Минобрнауки РТ и Управления образования, на втором этапе – администрации и работников школ, детских садов, колледжей и техникумов.

Третий этап коснется родителей, учащихся школ и учреждений среднего профессионального образования, а также родителей воспитанников дошкольных организаций.

По словам Мухаметовой, в национальном мессенджере будут отражены привычные сервисы «Сферума» – «Пушкинская карта», «Награды», «Переменка».

«Сейчас проходит подготовительная работа миграции в национальный мессенджер. Информация доведена до подведомственных и образовательных организаций», – подчеркнула она.

Говоря о безопасности данных, руководитель пресс-службы заметила, что они хранятся на российских серверах.

«Безопасный режим позволяет общаться с ребенком только тем пользователям, которые есть в его «Контактах» и наоборот. Для изменения настроек требуется ПИН-код, известный родителю», – уточнила она.