До конца года на реализацию нацпроектов в Казани направят 10 млрд рублей

До конца года на реализацию национальных проектов в Казани направят 10,1 млрд рублей, из них 2,8 млрд — из бюджета республики, 7,3 млрд рублей — средства федерального бюджета. Какие новые учреждения появятся в столице Татарстана, на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров.

«Наибольший объём расходов приходится на национальные проекты „Экология“, „Безопасные и качественные дороги“, „Здравоохранение“ и „Образование“», — отметил спикер.

Реализация нацпроекта «Экология» осуществляется в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги». На территории Республики Татарстан в текущем году планируется завершение реконструкции биологических очистных сооружений Казани, а также продолжение рекультивации иловых полей, на которых предусмотрены расходы в сумме 2,1 млрд рублей и 2,8 млрд рублей соответственно.

Завершить реконструкцию биологических очистных сооружений Казани и ввести их в эксплуатацию планируется в текущем году после реконструкции. Мощность городских очистных сооружений увеличится до 650 тыс. кубометров стоков, что на 23% больше изначальной проектной мощности.

Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные» дороги ведётся в рамках 2 региональных проектов — это региональная и местная дорожная сеть.

В текущем году планируется отремонтировать 9 участков общей протяжённостью 6 километров — это участки дорог по улицам Сибирский тракт, Копылова, Химиков, Заслонова, Гаврилова и другие. Общий объём финансирования составляет 1 млрд рублей.

Также благодаря этому нацпроекту будут отремонтированы мосты в поселках Константиновка и Кадышево и установлены «умные» светофоры. На сегодняшний день на улицах Казани 219 светофорных объектов из 475 работают в адаптивном режиме, подключены к Единому центру управления автоматизированной системы управления. На дорогах установлено 783 детектора транспорта и 333 камеры видеонаблюдения.

«Продолжается строительство Вознесенского тракта от проспекта Победы до автомобильной дороги М7 „Волга“. После завершения строительства Вознесенского тракта будет разгружен Мамадышский тракт, где ежедневно в часы пик простаивают в километровых пробках жители жилых массивов Константинова, Больших и Малых Быков, Самосырово, новых жилых комплексов „Светлая долина“, „Весна“ и других. Предполагается, что в полной мере с возложенной на него задачей Вознесенский тракт справится, когда откроются оба участка магистрали», — пояснил Шакиров.

Обширные работы затронут систему здравоохранения благодаря одноименному национальному проекту. В «Салават купере» появится крупнейшая в городе поликлиника площадью 12 тыс. квадратных метров. Она будет обслуживать более 60 тыс. жителей.

«В здании разместятся поликлиника для взрослых, детская клиника, женская консультация, травматологический пункт и филиал станции скорой медицинской помощи. Новая поликлиника будет подведомственной городской клинической больнице № 12, которая является одним из крупнейших лечебных учреждений Татарстана. На сегодня выполнение работ превышает 85%, по графику ввод поликлиники ожидается ко Дню города», — отметил спикер.

В поселке Борисоглебское строится офис врача общей практики. Сразу в нескольких поликлиниках идет капитальный ремонт и модернизация оборудования. Современной техникой будут оснащены 13 организаций первичной медико-санитарной помощи: закупят портативные УЗИ-аппараты для больниц №№ 2, 7, 11, 12, 16, 18, маммограф для поликлиники № 18, а также спирометры, портативные анализаторы уровня сахара, холестерина и гемоглобина в крови, тонометры и электрокардиографы. Также будет приобретено новое оборудование и лекарства для республиканского клинического онкодиспансера и региональных сосудистых центров.

По национальному проекту «Образование» к началу года откроется школа на 1500 мест в жилом комплексе «Весна». Кроме того, в школах № 64 и № 174 будет создан детский технопарк.

Напомним, что за все время реализации нацпроектов с 2019 года привлечено 65 млрд рублей, в том числе 25,1 млрд рублей — из республиканского бюджета. В прошлом году на нацпроекты было выделено почти 18 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию«, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».