Школьников и учителей будут обучать работе с ИИ в Татарстане

В Татарстане планируют обучать школьников и учителей работе с искусственным интеллектом. Об этом сегодня сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на встрече с журналистами региональных и федеральных СМИ.

«Наша задача – заниматься повышением качества образования. Дети должны иметь знания. Искусственный интеллект поможет тем, у кого есть естественный интеллект. Я бы не стал ссылаться только на искусственный интеллект. Но от него мы никуда не уйдем, он используется во всем мире. И в республике будет принята программа. Она коснется и детей, и учителей», – заявил он.

По словам Хадиуллина, обучать школьников тому, как использовать искусственный интеллект, планируется в кружках. Предполагается, что в них будут заниматься учащиеся, начиная с пятого класса.

«Дети не должны забывать про учебники, они не должны искать информацию только с помощью искусственного интеллекта. Мне учителя говорят, что дети уже и без нас его используют. Например, ребенок написал прекрасное сочинение. Учится он на тройки, а сочинение написал на пятерку. И такие красивые слова использовал, сложноподчиненные предложения, не каждый русскоязычный может так излагать свои мысли», – отметил он.

Министр добавил, что неплохо было бы организовать курсы по работе с ИИ и для студентов.