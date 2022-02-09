Специалисты и школьники РТ провели на реке Ик акцию по спасению рыбы от замора

Республиканская акция «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» прошла на территории памятника природы – реки Ик Агрызского района Татарстана. Ее участниками стали волонтеры и школьники Кичкетанской средней школы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Каждый год с наступлением морозов лед покрывает толстым слоем небольшие протоки и озера. Обитатели водоемов испытывают кислородное голодание, погибнуть могут рыба и растения. Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам делают все возможное, чтобы предотвратить массовую гибель живых организмов», – сказано в сообщении.

Ребята собирали сухие камыши, а некоторые попробовали сверлить лунки. Аналогичные акции проходят в районах республики до конца ледостава. Присоединиться к ним могут все желающие.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что республиканская природоохранная акция «Рыбе – быть! (Балык – булсын!)» прошла в заказнике «Волжские просторы». Ее участники пробурили 150 лунок и майн.