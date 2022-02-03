news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
3 февраля 2022  20:16

«Рыбе — быть!»: на «Волжских просторах» пробурено 150 лунок и майн

news_top_970_100

Республиканская природоохранная акция «Рыбе – быть! (Балык – булсын!)» прошла в Татарстане на территории заказника «Волжские просторы». Ее участники пробурили 150 лунок и майн, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам. 

«Своевременное проведение профилактических мероприятий позволяет сохранять рыбные запасы в водоемах. Бурение лунок и майн обеспечивает дополнительное количество кислорода в воде», – отметили в комитете. 

Акция проводится в 17 прибрежных районах и на особо охраняемых водоёмах республики с использованием специальной техники и компрессоров. Активное участие в ней принимают сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, рыбопромышленники, рыболовы-любители и волонтеры.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное