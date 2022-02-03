«Рыбе — быть!»: на «Волжских просторах» пробурено 150 лунок и майн

Республиканская природоохранная акция «Рыбе – быть! (Балык – булсын!)» прошла в Татарстане на территории заказника «Волжские просторы». Ее участники пробурили 150 лунок и майн, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Своевременное проведение профилактических мероприятий позволяет сохранять рыбные запасы в водоемах. Бурение лунок и майн обеспечивает дополнительное количество кислорода в воде», – отметили в комитете.

Акция проводится в 17 прибрежных районах и на особо охраняемых водоёмах республики с использованием специальной техники и компрессоров. Активное участие в ней принимают сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, рыбопромышленники, рыболовы-любители и волонтеры.