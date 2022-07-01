Школьники РТ поставили рекорд по числу абсолютных победителей Всероссийской олимпиады

Учащиеся из Татарстана поставили рекорд по количеству абсолютных победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«В этом году десять абсолютных победителей. Они первые в рейтинговой таблице по стране. Это олимпиады по искусству, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, праву, экономике, экологии», — рассказали в министерстве.

В Казани сегодня прошло чествование победителей республиканских и всероссийских олимпиад школьников и их педагогов. На мероприятии объявили «Ученика года Татарстана — 2022», которым стал десятиклассник казанского лицея №131 Никита Перов, о чем сообщал «Татар-информ».