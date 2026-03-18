Школьники Набережных Челнов собрали гуманитарную помощь для военнослужащих в зоне СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ученики школы №33 и детской хореографической школы №17 Набережных Челнов совместно с родителями и педагогами подготовили и передали гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

В посылки вошли медикаменты, бинты, продукты питания, одежда и средства первой необходимости. Кроме того, школьники подготовили письма и передали вещи, сделанные своими руками, включая окопные свечи и так называемый «сухой душ».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Как сообщил заместитель командира роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Айрат Кабиров, находившийся в командировке в новых регионах России в 2023–2024 годах, подобная поддержка особенно важна для тех, кто выполняет задачи на передовой.

«На блокпостах мы работали вместе с сотрудниками Росгвардии и вооруженных сил, досматривали транспорт и граждан. Комендантский час был введен с 20:00 до 6:00. Все это делалось для защиты мирного населения», — рассказал он на встрече с учащимися.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Собранная помощь будет направлена в Донецк в артиллерийскую бригаду, где проходят службу в том числе сотрудники полиции.

По словам директора школы №33 Диляры Валеевой, участие в акции стало для учеников возможностью выразить поддержку военнослужащим. «Мы собрали посылки с одеждой, постельным бельем, консервами и сладостями, чтобы передать тепло наших сердец», — отметила она.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Как уточнила волонтер Светлана Гурлева, один из выпускников школы, находящийся в зоне СВО, передал благодарственные письма педагогам и родителям.

К сбору помощи присоединились и учащиеся детской хореографической школы №17. В коробках, помимо прочего, находятся домашние заготовки — соленья и варенье, приготовленные жителями города.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Организаторы акции отмечают, что такие посылки имеют особую ценность для военнослужащих, поскольку напоминают о доме и поддержке земляков.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.