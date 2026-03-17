В детсаду Челнов бойцы СВО встретились с детьми, которые собрали для них подарки

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В детском саду №115 «Звездочки» Набережных Челнов прошла акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. К инициативе присоединились воспитанники, их родители и сотрудники учреждения.

В собранные коробки вошли продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены. Особое место заняли детские письма и рисунки, которые, по словам участников акции, имеют для военнослужащих особую ценность.

«На моем рисунке был изображен голубь, и он держал в своем клювике три облачка, и там было написано: “Солдат, победи! Я тебя люблю, и я хочу, чтобы ты вернулся”», – рассказала одна из воспитанниц.

Акция «Поддержим наших» проводится в детском саду на постоянной основе и направлена на воспитание у детей чувства гордости за страну, отметила старший воспитатель Елена Стрижова.

В день проведения акции учреждение посетили военнослужащие с позывными Нестер и Медведь. Нестер, уроженец Смоленска, находится в зоне СВО с 2022 года. По его словам, поддержка со стороны детей имеет большое значение.

«Приятно осознавать, что даже маленькие дети понимают, что происходит, гордятся своими защитниками, оказывают моральную поддержку», – отметил он.

Военнослужащий с позывным Медведь, ранее работавший водителем грузовика и прибывший из Брянска, подчеркнул теплый прием.

«Очень трогательно, что даже самые маленькие дети радуются встрече, готовят стихи, показывают рисунки», – сказал он.

По словам волонтера Светланы Гурлевой, помощь оказывается военнослужащим из различных подразделений по всей стране. «Мы находимся на связи с большим количеством полков, где служат бойцы как из Татарстана, так и из других регионов России», – уточнила она.

Как добавила волонтер Рафиля Нуриева, участники движения изготавливают окопные свечи, готовят национальные сладости и шьют необходимые вещи. «Такие встречи связывают поколения», – подчеркнула она.

В ближайшее время военнослужащие вернутся в зону боевых действий, однако пообещали вновь посетить Набережные Челны.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.