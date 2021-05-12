news_header_top_970_100
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
В день траура Рустам Минниханов выразил скорбь по погибшим в школе №175
Замминистра здравоохранения рассказал о состоянии 23 пострадавших при нападении на школу
Ру Тат
news_header_bot_970_100
12 мая 2021  10:39
Надежда Гордеева

Школьники младших и средних классов казанской гимназии №175 будут учиться дистанционно

news_top_970_100

На время восстановления здания казанской гимназии № 175 школьники младших и средних классов будут учиться дистанционно. Для обучения старшеклассников будут задействованы школы №171 и №174. Об этом  на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Сейчас образовательный процесс трансформирован, занятия приостановлены, но в ближайшее время при перераспределениии будут задействованы школы №171 и №174 для обучения 9-х и 11-х классов. И затем будет проведена работа по восстановлению здания для других учащихся. Пока на этот режим запланирован формат дистанционного обучения. Опыт проведения учебы в дистанционном режиме мы имеем», — сказала спикер.

Фазлеева добавила, что дано поручение Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ республики по восстановлению здания школы для продолжения учебной деятельности. Эти работы начнутся после завершения следственных мероприятий в образовательном учреждении.

«Вчера ряд работ был уже проведен с точки зрения того, что необходимо сделать на объекте. Работа будет произведена в максимально быстрые сроки. И образовательное учреждение должно будет войти в режим работы, чтобы осуществлять образовательный процесс», — уточнила она.

Вице-премьер РТ заверила, что восстановить здание школы постараются как можно более оперативно. 

Вчера 19-летний житель Казани устроил стрельбу в гимназии № 175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя. В лечебных учреждениях находятся 23 человека. Нападающий задержан, возбуждено уголовное дело. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.

ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное