Школьники младших и средних классов казанской гимназии №175 будут учиться дистанционно

На время восстановления здания казанской гимназии № 175 школьники младших и средних классов будут учиться дистанционно. Для обучения старшеклассников будут задействованы школы №171 и №174. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Сейчас образовательный процесс трансформирован, занятия приостановлены, но в ближайшее время при перераспределениии будут задействованы школы №171 и №174 для обучения 9-х и 11-х классов. И затем будет проведена работа по восстановлению здания для других учащихся. Пока на этот режим запланирован формат дистанционного обучения. Опыт проведения учебы в дистанционном режиме мы имеем», — сказала спикер.

Фазлеева добавила, что дано поручение Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ республики по восстановлению здания школы для продолжения учебной деятельности. Эти работы начнутся после завершения следственных мероприятий в образовательном учреждении.

«Вчера ряд работ был уже проведен с точки зрения того, что необходимо сделать на объекте. Работа будет произведена в максимально быстрые сроки. И образовательное учреждение должно будет войти в режим работы, чтобы осуществлять образовательный процесс», — уточнила она.

Вице-премьер РТ заверила, что восстановить здание школы постараются как можно более оперативно.

Вчера 19-летний житель Казани устроил стрельбу в гимназии № 175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя. В лечебных учреждениях находятся 23 человека. Нападающий задержан, возбуждено уголовное дело. В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.