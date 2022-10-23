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Общество
23 октября 2022  00:55
Эльза Кузнецова

Школьники Лаишевского района написали письма мобилизованным солдатам

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Школьники Лаишевского района написали письма мобилизованным солдатам

Школьники Лаишевского района присоединились ко всероссийской акции «Добрые письма» и написали письма мобилизованным гражданам со словами благодарности. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

«Спасибо за отвагу и храбрость», «Верим в вас!», «Скорее возвращайтесь с победой», «Мы в вас верим!», «Спасибо, что защищаете мирных жителей», написали школьники. 

Накануне трогательные детские послания вместе с необходимыми вещами — одеждой, питанием, медикаментами передал солдатам глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Лаишевский район присоединился к республиканскому движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». В Лаишеве и Усадах открыты два сборных пункта помощи мобилизованным, семьям мобилизованных, жителям ДНР, ЛНР. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевец Алексей Пашагин посмертно награжден орденом Мужества.

Фото: пресс-служба Лаишевского района.

#лаишевский район
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