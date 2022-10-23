Школьники Лаишевского района написали письма мобилизованным солдатам

Школьники Лаишевского района присоединились ко всероссийской акции «Добрые письма» и написали письма мобилизованным гражданам со словами благодарности. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

«Спасибо за отвагу и храбрость», «Верим в вас!», «Скорее возвращайтесь с победой», «Мы в вас верим!», «Спасибо, что защищаете мирных жителей», написали школьники.

Накануне трогательные детские послания вместе с необходимыми вещами — одеждой, питанием, медикаментами передал солдатам глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Лаишевский район присоединился к республиканскому движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». В Лаишеве и Усадах открыты два сборных пункта помощи мобилизованным, семьям мобилизованных, жителям ДНР, ЛНР.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что лаишевец Алексей Пашагин посмертно награжден орденом Мужества.