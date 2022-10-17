Лаишевец Алексей Пашагин посмертно награжден орденом Мужества

Родным старшего сержанта Алексея Пашагина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, вручили сегодня посмертные награды бойца — «Орден Мужества» и «Медаль за воинскую доблесть II степени». Награды родственникам на аппаратном совещании передал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Склоняю голову перед его подвигом. Я искренне разделяю горе родителей и близких. Уверен, такие же чувства испытывают все жители района и республики. Все, кто знал Алексея Пашагина, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Четко следовавшем своим принципам, честном, уверенном человеке. Мы гордимся мужеством земляка и разделяем с родными ему людьми боль утраты», — сказал глава района.

Алексей Пашагин родился и вырос в селе Никольское. В 2005 году после окончания учебы в Никольской школе поступил в Казанский приволжский федеральный университет на исторический факультет. В июне 2006 года был призван на военную службу по призыву, проходил службу в составе воинской части в должности «стрелок», а затем занимал должность «заместителя начальника расчета», в 2008 году был уволен в запас по окончанию срока службы по призыву.

В 2018 году был вновь призван военкоматом Лаишевского района по собственному желанию на военную службу по контракту и направлен в воинскую часть Хабаровского края, где и проходил военную службу до убытия в служебную командировку на Украину.

«Для нашей страны наступило непростое время. Каждый столкнулся с выбором и задумался, какую роль он будет выполнять в нашем обществе, какую позицию занимать. Люди в зоне СВО рискуют своими жизнями, выполняя свою задачу. Мы, находясь здесь, никоим образом не должны подвести их. Каждый должен делать свое дело не только хорошо, но и блестяще: помогать близким, заботиться о детях», — сказал его брат Александр Пашагин.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.