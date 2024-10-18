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Школьники Казани уходят на осенние каникулы
Во всех школах Казани с 21 по 29 октября пройдут осенние каникулы. Все выездные мероприятия с детьми в этот период отменены, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«В общеобразовательных учреждениях в это время будут работать только административные команды. В школах других муниципалитетов Татарстана каникулы пройдут с 28 октября по 6 ноября», – говорится в сообщении.
В детских садах Казани в дни проведения саммита БРИКС будут работать дежурные группы. Если родители смогут оставить детей дома, то получат перерасчет оплаты за пропущенные дни.
Учреждения дополнительного образования приостановят работу с 21 по 24 октября. Их сотрудники будут работать дистанционно, а с 25 октября вернутся к обычному режиму.
Студенты вузов и ссузов продолжат обучаться в дистанционном формате до 27 октября.
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