Школьники Казани хотят в меню столовых буритос и шашлычки, родители — овощи

По результатам опросов, проведенных Департаментом продовольствия и социального питания Казани, любимые блюда школьников — картошка с курицей, куриные шашлычки, плов и буритос. Традиционно дети просят увеличить в меню долю выпечки и кондитерских изделий. Родители же требуют больше фруктов и овощей, йогурты и молочную продукцию. Об этом на деловом понедельнике сообщила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

«Активно в процессе безопасного и вкусного детства участвуют родители наших школьников. Наш главный помощник в диалоге с ними — журнал родительского контроля. В этом учебном году родители оставили 17,3 тыс. записей. Это на 2 тыс. больше, чем в прошлом. Из всех полученных записей 98,3% — положительные», — отметила спикер.

По словам докладчицы, благодаря ежедневному контролю со стороны родителей количество обращений по каналу обратной связи сократилось почти в три раза.

«Если в прошлом учебном году их было 294, то в нынешнем — 100. Каждое обращение было отработано в оперативном режиме», — пояснила Рима Мухамедшина.

Она обратила внимание, что в департамент звонят не только родители, но и ученики. «Мы открыты к предложениям», — подчеркнула спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани забраковали 640 тонн поступающих в школы продуктов.