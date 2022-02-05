Школьники и студенты Челнов очистили от снега бульвары Боровецкий и Кереселидзе

Школьники и студенты Набережных Челнов пришли на помощь к коммунальным службам, проведя уборку снега на общественных пространствах. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Ученики школы №55 и студенты Камского технико-экономического колледжа, вооружившись лопатами, очистили снег на бульварах Боровецкий и Кереселидзе.

В планах у юных жителей Челнов очистить от снега территорию в парке Победы, на бульварах Шишкинский и Юных Ленинцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом месяце 17 должностных лиц привлечены к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке придомовой территории от снега. Они были оштрафованы на 450 тыс. рублей.