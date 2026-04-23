Происшествия 23 апреля 2026 15:06

Школьника, который ранил одноклассников ножом, осудили в Нижнем Новгороде

Подростку, который нанес ножевые ранения двум одноклассникам в нижегородской школе, вынесли приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 11 марта 2025 года. Из-за неприязни к одноклассникам школьник нанес им колото-резаные ранения в область шеи, однако серьезного вреда злоумышленник причинить не смог – его вовремя остановили. Пострадавшим оказали медпомощь.

В итоге подростка признали виновным в покушении на убийство двух человек, приговором суда ему назначено 4 года воспитательной колонии.

Ранее сообщалось о попытке 13-летнего подростка пронести нож в школу в Новом Уренгое. Его действия пресекли охранники.

#приговор суда #ЧП в школе #нижний новгород
