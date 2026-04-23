Происшествия 23 апреля 2026 10:28

В Новом Уренгое 13-летний подросток пытался пронести в школу нож

В Новом Уренгое подросток пытался пронести нож в учебное заведение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу окружного управления СК РФ в четверг.

«Предварительно установлено, что 20 апреля несовершеннолетний 2013 года рождения пытался пронести нож в учебное заведение в городе Новый Уренгой. В этот момент сработали металлоискатели, в связи с чем действия школьника пресекли сотрудники охраны. Инцидент предотвращен без каких-либо последствий и пострадавших», – рассказали в ведомстве.

В настоящий момент следователи проводят проверку – выясняют мотивы подростка и то, как он достал нож. Действия школьной администрации также будут проверяться.

