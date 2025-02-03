Студент, призывавший кастрировать и убивать русских в Казани, оспаривает приговор

Признанный виновным в надругательстве над государственным флагом РФ и в возбуждении ненависти или вражды с угрозами насилия через интернет Марат Мусифуллин пытается оспорить приговор. Об этом «Татар-информу» сообщил его адвокат Рим Сабиров.

Он рассказал агентству, что Верховный суд Татарстана не стал менять срок на условный по его апелляции.

«Не согласны со строгостью наказания. Думали, что будет условный срок, наказание слишком строгое. Будем обжаловать дальше», – сообщил адвокат.

Напомним, в прошлом году Мусифуллина признали виновным и назначили наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Стоит отметить, что на момент совершения преступления Мусифуллин был несовершеннолетним.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

По версии следствия, в октябре 2023 года парень состоял в радикальном закрытом телеграм-канале на 109 участников, где размещал комментарии под псевдонимом Tosja, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности.

В комментариях он называл русских «урусами» и свиньями, а также насмехался над предположениями простых людей о возвращении в Россию известных брендов. После этого он принялся рассуждать о том, что неплохо было бы уничтожать русских в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях.

По мнению студента, убивать – это гуманно по отношению к представителям определенной национальности, предлагал кастрировать и депортировать их.

«Но убийство – лучший вариант. Оно испугает самых умных из них. И поможет избавиться от самых тупых. В общем, их нужно вынудить покинуть территорию. Чтобы было как с армянским населением в Нагорном Карабахе», – написал молодой человек.