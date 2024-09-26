«Он призывал кастрировать и убивать»: студента из Казани судят за экстремизм

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Выкладывал комментарии, в которых призывал убивать»

Московский суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела несовершеннолетнего студента одного из казанских вузов. Его обвиняют в надругательстве над государственным флагом РФ. Кроме того, он проходит фигурантом по делу о возбуждении ненависти или вражды с применением насилия.

Заседание прошло в закрытом режиме, за пару минут до его начала студент пришел в суд со своим представителем и адвокатом. Оба, поглядывая в сторону СМИ, улыбались: на заседания с несовершеннолетними журналистам дорога закрыта. Обвиняемый показывал пальцами знак мира, его представитель в свою очередь уводил его подальше от журналистов.

По данным источника «Татар-информа», следователи полагают, что в октябре прошлого года парень состоял в радикальном закрытом телеграм-канале на 109 участников, где размещал комментарии под псевдонимом Tosja, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности.

В комментариях он называл русских «урусами» и свиньями, а также насмехался над предположениями простых людей о возвращении в Россию известных брендов. После этого он принялся рассуждать о том, что неплохо было бы уничтожать русских в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Студенту грозит несколько лет колонии»

По мнению студента, убивать – это гуманно по отношению к представителям определенной национальности, предлагал кастрировать и депортировать их.

«Но убийство – лучший вариант. Оно испугает самых умных из них. И поможет избавиться от самых тупых. В общем, их нужно вынудить покинуть территорию. Чтобы было как с армянским населением в Нагорном Карабахе», – написал молодой человек.

Кроме этого, студента обвиняют в надругательстве над флагом. По версии следствия, в присутствии нескольких человек он разорвал флаг России.

В суде студент сказал, что признает вину и раскаивается. На следующем заседании суд выслушает свидетелей. За надругательство над флагом ему грозит до одного года лишения свободы, а за разжигание ненависти – до 6 лет.