«Он призывал кастрировать и убивать»: студента из Казани судят за экстремизм
В Казани суд начал разбираться в деле студента, который в комментариях мессенджера призывал уничтожать представителей русской национальности. В суде сегодня он не выглядел таким смелым, каким хотел казаться год назад, когда писал комментарии, которые потянули на уголовную статью. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.
«Выкладывал комментарии, в которых призывал убивать»
Московский суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела несовершеннолетнего студента одного из казанских вузов. Его обвиняют в надругательстве над государственным флагом РФ. Кроме того, он проходит фигурантом по делу о возбуждении ненависти или вражды с применением насилия.
Заседание прошло в закрытом режиме, за пару минут до его начала студент пришел в суд со своим представителем и адвокатом. Оба, поглядывая в сторону СМИ, улыбались: на заседания с несовершеннолетними журналистам дорога закрыта. Обвиняемый показывал пальцами знак мира, его представитель в свою очередь уводил его подальше от журналистов.
По данным источника «Татар-информа», следователи полагают, что в октябре прошлого года парень состоял в радикальном закрытом телеграм-канале на 109 участников, где размещал комментарии под псевдонимом Tosja, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности.
В комментариях он называл русских «урусами» и свиньями, а также насмехался над предположениями простых людей о возвращении в Россию известных брендов. После этого он принялся рассуждать о том, что неплохо было бы уничтожать русских в Самарской, Оренбургской и Ульяновской областях.
«Студенту грозит несколько лет колонии»
По мнению студента, убивать – это гуманно по отношению к представителям определенной национальности, предлагал кастрировать и депортировать их.
«Но убийство – лучший вариант. Оно испугает самых умных из них. И поможет избавиться от самых тупых. В общем, их нужно вынудить покинуть территорию. Чтобы было как с армянским населением в Нагорном Карабахе», – написал молодой человек.
Кроме этого, студента обвиняют в надругательстве над флагом. По версии следствия, в присутствии нескольких человек он разорвал флаг России.
В суде студент сказал, что признает вину и раскаивается. На следующем заседании суд выслушает свидетелей. За надругательство над флагом ему грозит до одного года лишения свободы, а за разжигание ненависти – до 6 лет.
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