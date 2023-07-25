Школьник из Татарстана вновь взял золото на международной химической олимпиаде

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Ученик казанского лицея №131 Никита Перов завоевал золотую медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Российские школьники участвовали в состязаниях в очном формате и стали в итоге обладателями четырех медалей: трех золотых и одной серебряной.

Помимо Никиты Перова, золотые награды получили Сергей Росляков из Москвы и Вадим Харисов из Башкортостана. Этой весной они втроем выступили на 57-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане, где также завоевали золотые медали. Серебряную же медаль в Цюрихе взял Алексей Михеев из Алтайского края.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Российская сборная была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов, организованных для победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Программа олимпиады состояла из двух туров: теоретического и практического. В 2020 и 2021 годах соревнования из-за пандемии коронавируса проходили дистанционно, и поэтому практическая часть отсутствовала.

Международная химическая олимпиада проводится начиная с 1968 года. Сейчас в ней принимают участие школьники не старше 20 лет более чем из 70 стран. В 2022 году команда России взяла четыре золотые медали.

Ранее Никита Перов был признан «Учеником года Татарстана — 2022». Почетное звание ему присудили по совокупности достижений в образовательном процессе, о чем сообщал «Татар-информ».