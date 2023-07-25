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Школьник из Татарстана вновь взял золото на международной химической олимпиаде
Ученик казанского лицея №131 Никита Перов завоевал золотую медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
Российские школьники участвовали в состязаниях в очном формате и стали в итоге обладателями четырех медалей: трех золотых и одной серебряной.
Помимо Никиты Перова, золотые награды получили Сергей Росляков из Москвы и Вадим Харисов из Башкортостана. Этой весной они втроем выступили на 57-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии в Астане, где также завоевали золотые медали. Серебряную же медаль в Цюрихе взял Алексей Михеев из Алтайского края.
Российская сборная была сформирована по итогам учебно-тренировочных сборов, организованных для победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.
Программа олимпиады состояла из двух туров: теоретического и практического. В 2020 и 2021 годах соревнования из-за пандемии коронавируса проходили дистанционно, и поэтому практическая часть отсутствовала.
Ранее Никита Перов был признан «Учеником года Татарстана — 2022». Почетное звание ему присудили по совокупности достижений в образовательном процессе, о чем сообщал «Татар-информ».
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