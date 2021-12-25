Школьница из Ставрополья посетила шоу «Лебединое озеро» по приглашению Владимира Путина

Школьница из Ставропольского края Татьяна Троценко побывала на шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Ее мечту о посещении одноименного балета в Мариинском театре, напомним, исполнил Президент России Владимир Путин.

На прошлой неделе глава государства позвонил школьнице и, помимо спектакля, предложил ей посетить в Москве одноименное ледовое шоу.

Как сообщает РИА Новости, после шоу Татьяна Навка пригласила школьницу на лед и представила ее зрителям.

«Я безумно счастлива, что сегодня она здесь и получила заряд эмоций. Я очень хочу, чтобы ты выздоровела и была с нами каждый Новый год. Я тебя приглашаю», — заметила фигуристка.

13-летняя Татьяна Троценко — старший ребенок в многодетной семье. 13-летняя девочка страдает тяжелым заболеванием и проходит лечение в Санкт-Петербурге. Школьница окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.