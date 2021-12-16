Мама 13-летней Тани Троценко поблагодарила Путина за исполнение новогодней мечты дочери

Мама 13-летней тяжело болеющей Тани Троценко из Ставропольского края, мечту которой помог исполнить Президент России Владимир Путин, поделилась впечатлениями о произошедшем и поблагодарила главу государства, пишут «Известия».

На Международном форуме добровольцев 5 декабря Владимир Путин в четвертый раз присоединился к всероссийской акции «Ёлка желаний» и именно тогда снял с новогоднего дерева шарик с желанием девочки, которая сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге. Благодаря этому Таня смогла посмотреть балет «Лебединое озеро» и пообщаться с артистами, задействованными в постановке.

Накануне глава государства позвонил девочке. Таня рассказала о своих впечатления и призналась, что ее мечта сбылась.

«Мы до конца не верили, что вы вытащили наше желание. Вы не просто исполнили ребенку желание, вы подарили надежду, знак хороший, что все будет хорошо», — отметила мать девочки в беседе с Президентом.