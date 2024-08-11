Школьница из Казани выиграла участие в экспедиции на Северный полюс

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Ученица казанского лицея №182 Дарья Леонова отправится на Северный полюс в составе арктической экспедиции Росатома. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления образования города.

Участие в 10-дневной экспедиции «Ледокол знаний — 2024» стало возможным благодаря победе в вызове «Создавай будущее» Всероссийского конкурса «Большая перемена». Путешествие будет продолжаться с 13 по 22 августа. Для участников подготовили насыщенную образовательную программу, которая продлится четыре дня. Затем атомоход должен достигнуть Северного полюса.

«Предвкушения от самой поездки не менее чарующие и захватывающие. Возможность узнать много нового на самых северных занятиях, а также увидеть белых медведей так еще и летом очень манит, но не стоит останавливаться на достигнутом, — заявила победительница.

Кроме возможности принять участие в экспедиции Дарья Леонова получила премию в размере 200 тысяч рублей. Эти средства она сможет направить на свое образование, развитие проекта или другие цели.

Напомним, что в марте 2024 года поездку на Северный полюс» выиграла геолог из Татарстана.