Геолог из Татарстана Анастасия Захарова примет участие в экспедиции на Северный полюс

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Анастасия Захарова из Татарстана победила в конкурсе «Росатома» в рамках программы Всемирного фестиваля молодежи и примет участие в экспедиции на Северный полюс. Победителями стали 15 человек, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Я рассказала о себе как о геологе. Имею опыт работы на балтийском шельфе и в суровых сибирских условиях Западно-Сибирской равнины. Для меня это уникальный шанс побывать на самой северной точке нашей земли на 90 широте, очень рада такой возможности», – поделилась Анастасия Захарова.

Всего поступило около 2 тыс. заявок на участие в конкурсе. Претендентам необходимо было пройти отбор в нескольких турах по критериям профессионализма, глубины знаний в выбранной сфере. В течение нескольких дней они демонстрировали свои знания в командных интеллектуальных играх, представили творческие и инновационные решения для программы арктической экспедиции «Росатома».

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Ранее сообщалось, что на ВФМ уличные художники нарисовали граффити в честь «Игр будущего».