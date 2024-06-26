В Татарстане впервые за три последних года появилась трехсотбалльница ЕГЭ

В Татарстане впервые за три последних года появилась трехсотбалльница. Выпускница школы №20 Альметьевска Анастасия Князева получила по сто баллов на ЕГЭ по русскому и английскому языкам, литературе, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«После проверки экзаменационных работ по истории, биологии и иностранным языкам количество стобалльных результатов в республике выросло до 338», – отметили в министерстве.

Так, сто баллов по истории получил один выпускник, в прошлом году таких было два. Четыре выпускника набрали максимальный балл по биологии, в 2023 году – пять. Еще 34 выпускника стали стобалльниками по английскому языку, в прошлом году их было девять.

Кроме того, в Татарстане количество двухсотбалльников увеличилось до 17 человек.