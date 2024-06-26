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В Татарстане впервые за три последних года появилась трехсотбалльница ЕГЭ
В Татарстане впервые за три последних года появилась трехсотбалльница. Выпускница школы №20 Альметьевска Анастасия Князева получила по сто баллов на ЕГЭ по русскому и английскому языкам, литературе, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
«После проверки экзаменационных работ по истории, биологии и иностранным языкам количество стобалльных результатов в республике выросло до 338», – отметили в министерстве.
Так, сто баллов по истории получил один выпускник, в прошлом году таких было два. Четыре выпускника набрали максимальный балл по биологии, в 2023 году – пять. Еще 34 выпускника стали стобалльниками по английскому языку, в прошлом году их было девять.
Кроме того, в Татарстане количество двухсотбалльников увеличилось до 17 человек.
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