Школам и детсадам Татарстана не хватает 3,7 тыс. педагогических работников

В Татарстане не хватает 3,7 тыс. педагогических работников. Самый большой дефицит – в учителях математики, начальных классов, русского языка, иностранных языков, физики и химии. Об этом сообщила начальник отдела кадровой политики Минобрнауки РТ Гузель Гатауллина в Общественной палате РТ.

«Проблема нехватки педагогических кадров для нас остается актуальной. На начало текущего учебного года потребность в учителях составила более 2 тыс. человек, в воспитателях – 1 тыс. человек», – рассказала она на общественном обсуждении результатов реализации публично сформированных целей и задач для Минобразования и науки РТ за 2024 год.

Гатауллина отметила, что потребность в педработниках закрывается за счет выпускников вузов и учреждений среднего профессионального образования.

В вузах Татарстана по педагогическим направлениям подготовки обучается около 18 тыс. студентов. Ежегодно выпускается около 3,5 тыс. человек.

В республике также функционирует семь педагогических колледжей. Ежегодно они выпускают более тысячи специалистов.

«В прошлом году выпустилось 1019 человек из учреждений среднего профессионального образования, трудоустроены в школы – 751 человек. Оставшиеся выпускники после обучения находятся на военной службе, на очном обучении в вузах или в декретном отпуске», – подчеркнула Гатауллина.

По результатам мониторинга, проведенного в конце 2024 года, 85% выпускников педагогических колледжей закреплены в школах и детсадах республики, добавила она.

Гатауллина напомнила, что с 2020 года действует федеральная программа «Земский учитель». За время ее реализации в школы сельской местности приехали работать 60 учителей.

В Татарстане трудятся более 77 тыс. педагогических работников, из них свыше 32 тыс. учителей. Средний возраст педагогов – 48 лет.

Директор Казанского педагогического колледжа Анфиса Залялова сообщила, что в 224 школах республики открыты 328 профильных психолого-педагогических классов. В них обучается более 6,5 тыс. школьников.

«Количество классов увеличивается. В прошлом году открыли восемь дополнительных классов. И этот опыт Татарстана транслируется на всю Россию», – заявила она.

Начальник отдела развития среднего профессионального образования Минобрнауки РТ Любовь Митрофанова назвала самые востребованные программы профессиональной подготовки и повышения квалификации. Это, в частности, программы по обучению таким рабочим профессиям, как электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, тракторист-машинист, сварщик и водитель.

«Профессиональные образовательные организации сегодня осуществляют широкий спектр краткосрочных программ, включая переподготовку и повышение квалификации. Программы формируются с учетом потребностей работодателей. В прошлом году обучение прошли более 20 тыс. человек», – проинформировала она.